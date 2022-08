Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" exhorte au compris sans calculs à Doha

"Nous cheminons sur une voie qui se trouve entre le chaos et le retour à l'ordre constitutionnel. Le peuple tchadien a l'obligation impérieuse de se battre contre tout obstacle afin de contribuer à la réussite de ce processus de dialogue et de la transition", précise-t-il.



La plateforme exhorte les différentes parties à parvenir à un compromis sans calculs égoïstes, permettant à la nation tchadienne seule d'être gagnante.



Elle appelle tous les partis politiques, les organisations et tous les tchadiens à prendre part activement à ce grand rendez-vous qui dessinera le Tchad futur.



Fayçal Hassan Hissein exprime sa reconnaissance au gouvernement tchadien et ainsi qu'au médiateur du Qatar pour avoir offert une tribune en vue de la réconciliation des fils du Tchad.