Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" sollicite l'expertise de Goukouni Weddeye

À la tête de la délégation, le président de la plateforme Kassiré Coumakoye Nouradine a expliqué a l’ex-président Goukouni Weddeye l’objectif de la visite. Il a présenté la plateforme "Tous pour la paix" qui est composé des leaders religieux, organisations de la société civile, hommes politiques, chefs traditionnels et personnes ressources à vocation apolitique.



Kassiré Coumakoye Nouradine a expliqué à Goukouni Weddeye que la plateforme a besoin de son expertise en matière de paix et de ses conseils pour la réussite du dialogue national inclusif, surtout qu’il est un baobab pour la Tchad.



Le secrétaire général de la plateforme Faycal Hissein Hassan s’est aligné derrière Kassiré pour réaffirmer au président Goukouni Weddeye que le Tchad a besoin de lui, qu’il est un pilier et un modèle de la paix. Ses conseils seront bénéfiques pour la consolidation de la paix, a-t-il dit.



Écoutant tout à tour les différentes interventions, le président Goukouni Weddeye s'est dit heureux de l’initiative de la plateforme d’œuvrer pour la paix au Tchad. Il a précisé qu'il n'adhère pas à la politique du singe et qu’il est un combattant. Toutefois, il s'est dit disponible pour des conseils menant à la stabilité et la paix au Tchad.



Goukouni Weddeye a ajouté qu’il a été choisi par le président du Conseil militaire de transition pour négocier avec les politico-militaires. Un choix qui a été difficile à accepter pour lui. Après avoir mis en confiance les politico-militaires pour aller au dialogue, on lui a demandé de laisser d'autres continuer la suite. Une décision de mise à l'écart qu’il dit avoir finalement apprécié.



Goukouni Weddeye remercie Dieu d'avoir au moins été écarté des critiques et injures des tchadiens. Il se dit prêt à accompagner ceux qui ont l'amour et la paix dans le coeur mais pas avec les loups qui chantent la paix à la bouche et pensent à autre chose dans leur for intérieur.



Juste après sa déclaration, la délégation s’est rendue à Gassi chez le premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert pour aborder les mêmes sujets. La rencontre a eu lieu à huis-clos, sans la presse.



La plateforme compte envisager des démarches de grande envergure pour l’unité et la paix dans les jours à venir.