Tchad : la plateforme Unité Nationale sensibilise les habitants du 9ᵉ arrondissement sur le vivre-ensemble

Une délégation de la plateforme Unité Nationale, conduite par sa coordinatrice, la députée Amina Tidjani Yaya, s’est rendue le 24 juin 2025 dans la commune du 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la paix, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble, dans un contexte marqué par une résurgence des conflits intercommunautaires ces dernières semaines.



Dans son mot d’accueil, le maire de la commune du 9ᵉ arrondissement, Djimtobaye Appolin, a salué l’initiative de la plateforme, rappelant que la question de l’unité nationale est cruciale pour le Tchad.



« Parler de l’unité nationale n’est plus un secret de polichinelle. Notre pays a longtemps souffert de divisions liées aux clivages ethniques, politiques et religieux. Si aujourd’hui, cette plateforme vient jusqu’à nous pour parler de cohésion sociale, nous lui en sommes reconnaissants. Le 9ᵉ arrondissement, c’est le Tchad en miniature. On y retrouve toutes les ethnies, les forces politiques et les 23 régions du pays », a-t-il déclaré.



Prenant la parole à son tour, la députée Amina Tidjani Yaya a rappelé que la plateforme Unité Nationale a vu le jour à la suite des douloureux événements survenus à Mandakao. Depuis lors, d’autres épisodes tragiques ont endeuillé le pays, poussant les membres fondateurs à s’engager activement pour la paix. « Nous ne pouvions rester indifférents face à tant de violences. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer cette plateforme afin de sensibiliser les Tchadiens au vivre-ensemble », a-t-elle expliqué.



Elle a précisé que la plateforme regroupe plusieurs composantes de la société tchadienne, notamment des hommes et femmes de médias, des représentants de la jeunesse, des organisations féminines, le syndicat des magistrats ainsi que des parlementaires.



« C’est une structure plurielle, représentative de toutes les sensibilités du pays. Elle incarne le Tchad dans toute sa diversité », a-t-elle souligné, avant d’inviter l’assistance à relayer les messages de paix dans leurs quartiers, leurs familles et au sein de leurs communautés.