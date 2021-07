Tchad : la plateforme des 212 associations appelle à exclure le régionalisme

"Le Tchad a traversé différents événements, il est de notre devoir de se faire la paix surtout venant de nos cœurs, d'être tolérants en changeant radicalement nos comportements et d'avoir un esprit de solidarité. Le destin de notre pays est entre nos mains surtout nous les jeunes, nous devons nous souder plus que jamais", a déclaré Mahamat Nour Haggar, coordonnateur de la plateforme des 212 associations.



"Feu Maréchal nous avait prévenu lors de la campagne présidentielle que le pays reviendra entre les mains des jeunes, alors le moment est venu. Nous devons être préparés, prioriser les intérêts de la nation qui est notre reine mère", a ajouté le coordonnateur.



Le secrétaire général de la plateforme des 212 associations, Sallay Youssouf, a exhorté la population du canton Afrouk d'être debout et d'aider le gouvernement de transition au prix de la paix. "La paix n'a pas de prix. Si nous voulons la paix nous devons être debout tous ensemble pour aider le gouvernement afin que la paix règne au Tchad", a-t-il dit.



"Si aujourd'hui le Maréchal n'est plus, c'est à cause de la paix et la stabilité au Tchad. Mais feu Maréchal a laissé derrière lui des hommes forts parmi lesquels le général Mahamat Idriss Deby. Pour que la paix prenne place au Tchad, nous devons suivre le général Mahamat Idriss Deby. Nous devons cohabiter et exclure le régionalisme. Le Tchad est une république une et indivisible. Le vivre ensemble est primordial pour tous", a insisté le secrétaire général adjoint de la plateforme associative, Moussa Alkhali.



Pour sa part, le représentant du chef de canton d'Afrouk, Djibrine Mahamat, a souligné que la population de la localité a toujours cohabité ensemble : "C'est un canton où il n'y pas de conflits internes. La localité Afrouk existe depuis longtemps. Il est important de cultiver la paix".