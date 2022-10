Tchad : la plateforme des 212 associations dépêche huit bennes de terre à Walia

N'Djamena - La solidarité citoyenne s'active dans la capitale à la suite des nouvelles inondations. La plateforme des 212 associations a dépêché le 14 octobre une assistance aux sinistrés de la crue du fleuve à Walia Tah-Bah, dans le 9ème arrondissement.



À travers cette assistance, la plateforme souhaite contrecarrer la montée des eaux de la crue en construisant des digues sous forme de barrage. Plus de 1500 sacs en plastique et huit bennes de terre ont été fournis par la plateforme.



Le coordonnateur de la plateforme de 212 associations, Mahamat Nour Haggar, plaide auprès. du gouvernement et toutes les personnes animées de compassion afin de venir au secours de ces populations touchées par ce phénomène naturel intenable.