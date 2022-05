Tchad : la plateforme des 212 associations mobilise la Tandjilé en faveur de l'unité

Une foule immense de femmes, hommes, enfants, responsables administratifs et traditionnels a réservé un accueil chaleureux à la délégation.



Le meeting de la plateforme a été axé sur la consolidation de la paix, du vivre-ensemble et des acquis démocratiques.



"Mobiliser et sensibiliser les tchadiens autour des concepts de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion nationale est l’objectif de ce meeting", a relevé Mahamat Nour Haggar, coordinateur national de la plateforme des 212 associations.



La population du département de la Tandjilé Centre a réitéré via ses représentants son aspiration à la paix, la sécurité et au vivre-ensemble. Elle a apporté son soutien au CMT dans sa politique sécuritaire et de réconciliation de tous les fils et filles du pays.



« Nous plaidons pour l’unité des filles et fils du Tchad face aux dangers de la division et du repli identitaire », a indiqué le coordonnateur de la plateforme, Mahamat Nour Haggar.



"Dans le contexte actuel de la transition, nous devons saisir et comprendre le sens précis de cette nouvelle étape politique du Tchad. La contribution de toutes les filles et fils du Tchad pour la refondation est importante", a souligné Moussa Alkhali, vice-coordinateur de la plateforme.