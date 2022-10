Tchad : la plénière du DNIS met en garde contre "la prise du pouvoir et la conservation par la force"

Considérant l'attachement aux principes démocratiques et prenant en compte les différentes préoccupations des tchadiens, les participants au DNIS rejettent avec force la violence, les guerres et tout recours aux armes pour la prise et la conservation du pouvoir, mentionne la décision prise dans la résolution n°1.



"Le pouvoir appartient au peuple, il l'exerce à travers ses représentants élus à l'issue d'élections transparentes, libres et démocratiques", ajoute la résolution.



Les participants recommandent à l'État de "tout mettre en oeuvre pour éradiquer toute forme de discrimination".