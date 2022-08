Tchad : la police appréhende 2 brigands après une course poursuite à N’Djamena

Deux brigands opérant dans le 5ème arrondissement ont fait face le 31 juillet vers 14 heures aux éléments de la Police nationale après avoir réussi à arracher quelques objets de valeurs aux mains des paisibles citoyens.



C'est après une courte poursuite que les éléments de la Police ont réussi à les encercler au quartier Ridina (Mandjakolé), informe la police. Les deux brigands armés ont refusé de se rendre et ont attaqué les forces de police. Se sentant en danger, celles-ci ont répondu en légitime défense en blessant l'un au niveau de la jambe gauche et l'autre au niveau des bras avant de les maîtriser.



Les deux brigands ont été admis à l'hôpital où ils reçoivent des soins intensifs. Ils répondront de leurs actes devant la Justice après leur sortie de l'hôpital, indique la police.



La Direction générale de la police nationale met en garde les malfaiteurs qui continuent de perturber la quiétude des paisibles citoyens et les appellent à cesser immédiatement avec cette pratique. Elle invite la population à une étroite collaboration afin de mieux lutter contre ces hors-la-loi.