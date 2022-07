Tchad : la police déploie un drone au stade de Diguel pour repérer les perturbateurs

Un drone de la police nationale survole le stade de Diguel pour renforcer la sécurité et permettre d'avoir une vue sur d'éventuels perturbateurs. Le stade de Diguel abrite ce dimanche la finale du championnat national de football entre Elect Sport et AS Santé d'Abéché.



Des secouristes et forces de défense et de sécurité sont mobilisés en nombre aux abords et à l'intérieur du stade tandis que les tribunes sont pleines à craquer de supporters.



Aux abords du stade, les supporters escaladent les murs pour accéder au stade. La police est débordée et fait usage de gaz lacrymogène.