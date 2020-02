Tchad : la police "doit être au service de la population" (ministre de la sécurité)

Le ministre en charge de la sécurité, général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a demandé vendredi au nouveau directeur général de la police nationale de poursuivre la mise en oeuvre des réformes entreprises dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens, "un crédo dans le cadre de l'instauration de l'autorité de l'Etat."



Il a affirmé que le corps de la police est appelé à plus de sacrifices et de loyaux services.



"Le général Ahmat Youssouf Mahamat Itno est certes nouveau dans la police, cependant dans la sphère de la défense nationale, il fût chef d'état-major général des armées. Il a fait ses preuves dans l'armée tchadienne. Ses expériences vont donner de l'impulsion à cette activité de sécurité", a souligné le général Mahamat Abali Salah.



Le ministre a rappelé que la Police nationale "doit être au service de la population. Elle se doit d'imposer la rigueur de la loi, partout et pour tous."