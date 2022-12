Tchad : la police du Mayo Kebbi Ouest reçoit 10 motos

Dans le cadre de la sécurité des personnes et de leurs biens, la police de la province du Mayo Kebbi Ouest a reçu 10 motos ce 26 décembre 2022.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, a remis les clés de ces motos au délégué de la police de la province, Hissein Djibrine Mahamat qui, à son tour, les a remis aux policiers qui en sont les bénéficiaires.



Les dix motos doivent être remises aux différents services de sécurité. Cet appui est le fruit du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, informe le délégué de la police Hissein Djibrine Mahamat.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, le général Zilhoubé Pafalet Pataïdang, exhorte les bénéficiaires à une bonne utilisation de ces moyens roulants.



Pour lui, la mobilité de la police face à la criminalité dans les villes du Mayo Kebbi Ouest doit se faire grâce aux moyens de lutte.



Les motos doivent être utilisées pour les services policiers et non par des individus pour leurs intérêts, martèle le général Zilhoubé Pafalet Pataïdang.