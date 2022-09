Tchad : la police interpelle 84 militants des Transformateurs à N'Djamena

Ils ont été interpellés en plein centre ville de N'Djamena pour trouble à l'ordre public et rassemblement non autorisé.



"Ces personnes, en majorité jeunes ,se déplaçaient en caravane motorisée. Elles n'ont pas eu l'autorisation préalable du ministère en charge de la Sécurité publique, seul habilité à autoriser une telle manifestation sur la voie publique", indique la police nationale.



La police nationale rassure que ces personnes arrêtées se trouvent aux mains de service de sécurité pour le besoin d'enquête. "Pas besoin de le rappeler que toute manifestation publique, quel que soit sa nature, devrait respecter les principes régissant les marches et manifestations en République du Tchad. Aussi, la police nationale met en garde certains individus véhiculant des fausses informations de cesser immédiatement avec cette pratique malsaine", selon la déclaration de la direction générale.



Les Transformateurs ont prévu un nouveau meeting ce samedi 3 septembre à leur siège dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.