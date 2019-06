Tchad : la police met la main sur 17 malfrats

N'DJAMENA - Les forces de police ont présenté, vendredi 14 juin, à la direction générale de la police nationale, 17 présumés malfrats impliqués dans diverses forfaitures répréhensibles par la loi.



Le groupe d'individus est notamment composé d'un conducteur de taxi qui embarquait avec lui des voleurs qui dérobaient les clients, un braqueur de moto, et deux voleurs dont un mineur et son ami qui ont réussi à dérober une quantité impressionnante d'or estimée à 12 millions de Francs CFA.



Parmi les malfrats appréhendés par la police figure un individu âgé d'une quarantaine d'années, qui a réussi à introduire un enfant dans un sac pour l'emporter.



Trois présumés braqueurs de véhicules font parti des individus présentés à la presse, vendredi.



Cinq individus -dont quatre habitanst de Bokoro- ont été arrêtés pour association de malfaiteurs.



Deux d'entre eux venaient jusqu'à N'Djamena pour faire des braquages. Ils repartaient ensuite à Bokoro et Bitkine pour revendre les objets volés.



Quatre motos utilisées par ces présumés braqueurs ont également été saisies par les éléments de la police nationale.



Trois véhicules volés sont stationnés à la direction générale de la police nationale.