Tchad : la police nationale poursuit la traque des criminels

Onze présumés criminels ont été présentés ce 25 mars à la Direction Générale de la Police Nationale. Ils sont poursuivis pour tentative de vol à main armée, vol, coups et blessures volontaires ainsi que détention de stupéfiants.



Le premier groupe est composé de deux personnes qui ont tenté de braquer un jeune homme dans le quartier Ridina. Cependant, grâce à l'intervention des passants, les voleurs n'ont pas eu le temps de prendre la moto et ont été maîtrisés.



Le cas le plus grave concerne la personne interpellée pour vol de deux véhicules. Bien que la police ait récupéré ces deux véhicules, d'autres restent introuvables.



Comme on le dit souvent, le voleur a 99 jours mais la police finit toujours par le rattraper, a déclaré Paul Manga, porte-parole de la Police Nationale.



Les présumés criminels interpellés seront présentés à la justice afin de répondre de leurs actes.