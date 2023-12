Tchad : la police nationale présente le bilan sécuritaire du réveillon de Noël

Le service constat de l'accident de la voie publique en collaboration avec les autorités locales rapporte les incidents suivants :



1. Ville de N'Djamena :

- Quatre-vingt-douze (92) blessés légers ;

- Trois (03) décès, dont deux (02) dans des accidents de la voie publique ;

- Trois (03) chutes libres et cinq (05) incidents avec dégâts matériels ;



2. Province :

Doba :

- Un (01) cas de coups et blessures volontaires (CBV) ;

- Deux (02) accidents de la voie publique (AVP) légers ;



Moundou :

- Trois (03) cas de coups et blessures volontaires (CBV) ;

- Neuf (09) accidents de la voie publique (AVP) ;



Abéché :

- Un (01) cas de coups et blessures volontaires (CBV) ;

- Un (01) incident avec dégât matériel ;

- Un (01) accident de la voie publique (AVP) léger.