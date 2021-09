Tchad : la police nationale se réjouit de la baisse de l’insécurité dans le pays

Elle a présenté au total 59 présumés malfaiteurs, 39 armes de différents calibres, 35 motos et deux véhicules volés retrouvés. Sur un total de 59 présumés malfaiteurs interpellés, certains ont été pris pour association de malfaiteurs, trafics de drogues, faux et usage de faux et escroquerie.



Parmi les présumés malfaiteurs, quatre étudiants ont collectivement violé une mineure à Chagoua à la fin de la célébration de la cérémonie de jouissance. Un groupe de sept présumés malfaiteurs a été démantelé ; l'un d'eux est poursuivi pour sept chefs d'inculpation dont un cas de meurtre. Une jeune femme a été arrêtée pour faux et usage de faux.



Le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo, a indiqué que l’interpellation de plusieurs présumés malfrats et la saisie de substances psychotropes dénote une fois de plus le dynamisme et l’efficacité des forces de l’ordre qui ne dorment pas pour assurer la sécurité des biens et personnes. « Cette opération de la police a permis de ramasser ces produits mortels et dangereux pour la vie et la quiétude de la population. Il faut l’encourager pour que la vente de ces produits soit éradiquée », recommande-t-il.