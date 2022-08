Tchad : la population d’Ati croit découvrir de l’or, le gouverneur demande de retourner aux champs

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, évoque des fausses rumeurs. Il a animé ce 6 août un point de presse relatif à la ruée "déclenchée par des fausses rumeurs faisant état de la découverte d'or dans la zone de l'aéroport d'Ati".



Il a ensuite fait une descente derrière l'aéroport d'Ati. Depuis deux jours, l'on constate un mouvement intensif des habitants de la ville et des villages environnants. Ils sont "attirés par le gain facile", dénoncent les autorités. Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, demande à la population d'aller travailler dans les champs.



"Depuis deux jours vous êtes ici, vous avez dormi ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Il n'y a pas d'or à cet endroit", a lancé le gouverneur.



Djimta Ben Dergon attire l'intention de tous et informe l'opinion nationale et internationale que la zone de l'aéroport d'Ati ne regorge pas de pierres précieuses.