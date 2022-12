Tchad : la population de Dar Kinga en assemblée générale à Abtouyour

Des délégations venues de tout le Tchad prennent part aux assises, en présence notamment des autorités administratives, civiles et militaires du département de Bitkine.



L'association Matanat, à l'origine de cette initiative, oeuvre depuis sept ans pour la conservation de la tradition Kinga dans sa globalité.



"De nos jours, la nouvelle génération a du mal à parler ou chanter en langue maternelle, et à préserver les valeurs ancestrales", expliquent les responsables de l'association.



Cette assemblée générale est l'occasion de faire un bilan et de passer la main à un nouveau bureau.