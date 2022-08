Tchad : la population de Korbol ne voit pas les retombées de l'exploitation pétrolière

Le président de l'Organisation des jeunes pour le développement de Korbol (OJDK), Abakar Djarma, souligne que les cadres et leaders de la communauté ne sont pas impliqués dans le cadre du suivi des actions de développement et de la protection environnementale.



Il n'y a aucun appui aux actions des groupements faîtières de la population locale dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et d'autres activités initiées par les différents groupements des femmes existant dans le département.



Aucun hôpital, ni centre de santé, collège, lycée ou encore route aménagée n'est visible dans le département. Dans le cadre de la promotion de la jeunesse dans le département, aucune installation sportive n'est construite, ni des centres pour les jeunes, ni des maisons destinées aux activités culturelles, ni une bibliothèque.



L'OJDK demande au président de la transition d'interpeller les différentes multinationales opérant dans le département de Korbol sur différents points : associer les cadres et leaders de la communauté dans la mise en place des comités de protection de l'environnement et du comité de protection de la population locale sur les conséquences immédiates et futures des effets néfastes des exploitations minières ; soutenir le bien-être de la population locale à travers des investissements dans le cadre de la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'aménagement des routes et la protection environnement ; accompagner les initiatives de la jeunesse dans le domaine socio-économique, le sport et la culture ; mettre en place un Comité de gestion des 5% de revenus pétroliers et d'autres exploitations minières dans le département afin d'améliorer les conditions socio-économiques des communautés de la zone productrice ; mettre en place des administrations dans les communes récemment érigées en sous-préfectures dans le département.