Tchad : la population de Zoumri remercie le chef de l'État pour le nouveau découpage territorial

Monsieur le Président,



Nous, chefs traditionnels, cadres, personnes ressources et jeunes du Département de Zoumri avons l'insigne honneur de venir par le présent communiqué, exprimer toutes nos gratitudes, nos reconnaissances et remerciements à Monsieur MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l'Etat d'avoir érigé la sous-préfecture de Zoumri en Département et la ville de Modra en sous-préfecture par Ordonnance N° 001/PR/2024 du 04 juillet 2024.



Cette annonce a été accueillie avec joie et ferveur par la population du Tibesti en général et singulièrement celle laborieuse de Zoumri. Cet acte,prouve à suffisance que l'attachement de son Excellence à la province du Tibesti n'est plus à démontrer.



La population du Tibesti saisit cette occasion pour apporter son soutien indéfectible et sans faille à Monsieur MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO,Président de la République, Chef de l'Etat pour la bonne marche du processus démocratique enclenché et la conduite éclairée de la destinée du pays.



Elle réitère sa disponibilité et sa détermination comme dans le passéà oeuvrer inlassablement pour soutenir la politique du Président de la République, notamment en matière de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.



Zoumri, le 10 juillet 2024

La population de Zoumri