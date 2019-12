Tchad : la population du Bahr-El-Gazal mieux formée sur la protection sociale

Un atelier de formation sur la protection sociale à l’adresse des unités opérationnelles de la province de Bahr-El-Gazal se tient à Moussoro chef-lieu de ladite province du 12 au 14 décembre 2019. La cérémonie d’ouverture a été présidée ce jeudi 12 décembre 2019 par le secrétaire général de la province, Ali Youssouf Kéllah.



L’objectif de cet atelier consiste à promouvoir la protection sociale comme un moyen de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Tchad en général et dans la région du Bahr-El-Gazal en particulier.



Pendant trois jours, la quarantaine de participants venus de deux départements du Bahr-El-Gazal (Est et Ouest) vont s’approprier les concepts, définitions et instruments de base de la protection sociale. Il s’agit des autorités administratives et traditionnelles, des leaders religieux et représentants des organisations de la société civile, et groupements villageois.



« Au vu de ces objectifs fixés, cette session de formation est d’une importance capitale pour les acteurs dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (Snps) et la population de Bahr-El-Gazl. Nous veillerons, en ce qui nous concerne, à l’application de la feuille de route qui sera élaborée à la fin de ces travaux », s’est réjouit le secrétaire général de la province.



Selon Ali Youssouf Kéllah, dans le cadre de la mise en œuvre efficace de la SNPS, plusieurs projets de protection sociale sont déjà en cours de mise en œuvre ou en cours d’élaboration avec l’appui des partenaires au développement, dans sa province.



« La formation vient à point nommé puisque la mise en pratique de cette stratégie nécessite une bonne connaissance des mécanismes et outils de protection sociale des unités opérationnelles », poursuit-il



Les participants vont également définir une ébauche de feuille de route traduisant et assurant une participation effective des unités opérationnelles de la zone dans la promotion des filets sociaux. Enfin, une feuille route sera élaborée et portée par les acteurs locaux pour promouvoir la protection sociale au niveau local.



Une stratégie du gouvernement



En effet, dans l’optique du renforcement du cadre institutionnel et opérationnel de la protection sociale, une Stratégie nationale de protection sociale a été élaborée ; validée et adopté en conseil des ministres en juillet 2015. Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers sous le leadership du ministère du plan ont appuyé l’organisation d’un forum de haut niveau sur la protection sociale au courant du même mois à N’Djaména. C’est ce forum qui a déclenché le développement des différents projets dont celui-ci objet du présent atelier.