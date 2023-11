TCHAD Tchad: la population du Hadjer-Lamis se réjouit de la nomination du fils de la province à la tête ministère des armées

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 12 Novembre 2023



Suite à la nomination de Dago Yacoub au poste de ministre des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, la population de la province du Hadjer-Lamis a organisé une cérémonie de reconnaissance et de remerciements au président de transition, Mahamat ldriss Déby lItno, ce 11 novembre 2023 à Massaguet (Province du Hadjer Lamis).

Le ministre des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Dago Yacoub a indiqué que sa nomination témoigne de l'importance que le Chef de l'État accorde à leur province, et c'est aussi la preuve du respect de la parole donnée, parole d'un officier général, parole d'un grand Homme d'État dit-il.



Selon lui, ils sont témoins d'un moment historique, où leur province, trouve sa place légitime dans le gouvernement de transition. C'est un signe fort de leur unité et de leur engagement envers l'édification d'un Tchad plus fort et

prospère a ajouté Dago Yacoub.



Il a invité la population locale à soutenir indéfectiblement cette nouvelle étape de leur histoire pour qu'ensemble, ils font de leur province un modèle de

vivre ensemble, une référence que le Tchad pourra célébrer et dupliquer dans l'ensemble du pays.



Le ministre a par ailleurs exhorté la population locale à participer activement au référendum

constitutionnel en votant « oui», car c'est un pas décisif vers un avenir meilleur pour le Tchad, dont la forme républicaine et unitaire doit être défendue avec

avec tous les moyens légaux a-t-il ajouté



À titre de conseil, le ministre expliqué à la population locale que la carte d'électeur dont ils disposent est le seul moyen légal pour défendre la forme unitaire de la République. Il a une de plus rappelé la population locale d'être à l'écoute de ceux et celles qui viendront vers eux, pour leur édifier les enjeux de ce référendum constitutionnel, afin qu'ils s'approprient et en faire large échos autour d'eux.



Dago Yacoub a par ailleurs relevé que la transition politique en cours, est un moment charnière dans l'histoire du Tchad. Il se dit convaincu qu'ils sont les héritiers d'une nation qui a surmonté

d'innombrables défis, et aujourd'hui, ils sont appelés à se tourner résolument vers l'avenir.



D'après Dago Yacoub, le Tchad, berceau de l'humanité, a été le témoin

des luttes héroïques pour la liberté et

et l'indépendance. Les ancêtres ont légué un héritage de résilience et de courage qui doivent guider les pas dans cette nouvelle ère a-t-il déclaré.



Le ministre d'ajouter qu'aujourd'hui, leur chemin est engagé dans la refondation du Tchad pour la prospérité commune

et partagée. Les résolutions et recommandations du Dialogue

National Inclusif et Souverain leurs tracent la voie.



Dago Yacoub de poursuivre que la mise en œuvre de ces recommandations exige l'unité de tous les fils et filles de la nation. C'est un appel à l'adhésion collective, un appel à dépasser les différences pour travailler main dans la main pour un avenir radieux.



Le retour à l'ordre constitutionnel est l'objectif commun. Car, il est la pierre angulaire de la stabilité et de la légitimité de l'État. C'est dans le respect des institutions et de la constitution qu'ils bâtiront un Tchad fort, juste et prospère, selon le ministre.



Il sont à la croisée des engagements envers un Tchad où chaque citoyen trouve sa place, sa dignité et son épanouissement a précisé le ministre.



Dago Yacoub a enfin mentionné qu'ensemble, unis dans leur diversité, ils sont plus fort que jamais.



La cérémonie a vue la présence du Chef d'État major des armées, des cadres du parti politique MPS, les maires d'arrondissements de la ville de N'Djamena, les autorités administratives et traditionnelles de la province, le sultan de N'Djamena urbain et rural ainsi que les conseillers nationaux.







