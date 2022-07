Tchad : la population du Lac invitée à se faire vacciner contre le Covid-19

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée officiellement ce matin à Bol, dans la province du Lac.



C'est le secrétaire général de la province qui a donné le coup d’envoi. L'objectif de cette campagne de vaccination est d'assurer une immunité collective chez la population cible de 18 ans et plus, à travers la campagne de vaccination, avec le vaccin Johnson & Johnson, afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au Covid-19.



Pour le délégué provincial sanitaire du Lac, Dr Lackné Bademana Michelot, les vaccins contre le Covid-19 confèrent une protection contre la maladie en déclenchant une réponse immunitaire contre le virus. L'immunité acquise, grâce à la vaccination, réduit le risque de développer la maladie et ses conséquences, a-t-il relevé.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a indiqué que cette campagne s’inscrit dans le cadre du plan de riposte vaccinal, mis en œuvre par le gouvernement.



Pour lui, le coronavirus ne connait ni religion, ni ethnie. C'est pourquoi, il a demandé à la population de venir se faire vacciner le plus rapidement possible. Yaya Ousmane Adoum a félicité le personnel de santé, qui a joint l'acte à la parole, en se faisant vacciner. Il faut noter que cette campagne de vaccination se déroulera du 14 au 23 juillet 2022.