Tchad : la première édition du Festival Gondja Bass se prépare

En prélude au lancement officiel de la première édition du Festival Gondja Bass, les organisateurs ont animé une conférence de presse. Prévue du 26 au 28 novembre 2024 à l'espace Talino Manu, la première édition du Festival de friperie, appelée communément « Gondja », est placée sous le thème : « Gondja Bass une opportunité pour entreprendre au Tchad ».



A cet effet, une conférence de presse a été animée par les organisateurs ce mercredi 20 novembre 2024 à la Maison du Quartier de Chagoua, pour situer les médias sur la portée de cet événement.



Répondant à la question du contexte et de la justification de ce projet, la présidente du comité d'organisation « Gondja Bass », Nadège Doumdanem a indiqué que l'objectif est de dédier une plateforme à la commercialisation, et à la promotion de réseautage entre grossistes et détaillants, afin de structurer ce secteur de friperie, vers un secteur formel.



La chargée de communication, Rankila Djimbodji, a quant à elle, estimé que, c'est une initiative qui vise à stimuler la créativité des jeunes entrepreneurs. Le promoteur de ce festival, l'artiste chanteur Djeguinabé Casimir, alias Gondjaman, a pour sa part, souligné que ce projet a vu le jour, après un constat social de cette activité.



Aujourd'hui, beaucoup de diplômés sans-emplois parviennent à subvenir aux besoins de leurs parents, grâce à la vente de la friperie, c'est pourquoi il faut les aider pour en faire un secteur formel, ajoute le promoteur Gondjaman.



C'est une fusion de deux équipes qui est à l'origine de ce Festival. Il s'agit de l'artiste chanteur Djeguinabé Casimir, alias Gondjaman, et de plusieurs jeunes dames, dirigées Nadage Doumdanem. Plus de mille personnes sont attendues lors de ce Festival, et 20 stands y seront installés. A cette occasion, une formation en entrepreneuriat sera également dispensée.