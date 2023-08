Tchad : la prévention des conflits et la cohésion sociale au centre d'un atelier au sud

Selon Yaya Bio Bawa, conseiller principal et facilitateur, cet atelier vise à renforcer les capacités des partis politiques impliqués dans les consultations référendaires et électorales. L'organisation IDEA, qui œuvre pour l'avancement de la démocratie dans le monde, ne peut rester indifférente face aux conflits récurrents observés dans diverses localités du pays. C'est pourquoi la priorité est maintenant de rechercher des solutions pour traiter les différends entre les communautés et ainsi favoriser l'établissement des bases nécessaires à un développement équilibré basé sur le dialogue participatif, la paix et la réconciliation nationale.



Lors de l'ouverture de l'atelier, le représentant du gouverneur, Nganan Djékila, Secrétaire Général du Logone Oriental, a félicité la tenue de cette rencontre qui constitue un moment propice pour identifier les causes qui minent la coexistence harmonieuse.