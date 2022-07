Tchad : la production agricole et la cohabitation au centre du sermon de l'Aïd à Bébédjia

Après la grande prière à la place publique, l'imam Mahamat Souraj Dakoul a focalisé son message sur la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens.



il s'est attardé sur la cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens. Mahamat Souraj Dakoul a fait l'historique du Prophète Ismaël avant d'inviter les fidèles musulmans à implorer Dieu Le Tout Puissant pour la rentabilité de la production agricole.



Interrogé à sa résidence, le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh a présenté ses vœux les meilleurs aux fidèles musulmans avant d'inviter des concitoyens à cultiver la paix et l'amour du prochain, gage du vivre ensemble.



S'agissant du phénomène de vol dans la ville de Bébédjia, Youssouf Oumar Barh demande aux forces de l'ordre et de sécurité de doubler les efforts pour le démantèlement total du réseau.