Tchad : la production électrique sera augmentée à 300 mégawatts d'ici la fin de la transition (Kebzabo)

"En matière d’énergie, il convient de noter que malgré nos efforts, le taux d’accès à l’électricité de 6,4% est faible, avec une concentration à N’Djamena. De même, pendant longtemps la production d’électricité est faite à base d’énergies fossiles alors que le potentiel de notre pays en énergie solaire, éolienne et en biomasse est immense et constitue une opportunité réelle pour acquérir notre indépendance énergétique", a déclaré Saleh Kebzabo.





"Conscient de notre besoin énergétique croissant de 12% chaque année, mon Gouvernement mettra tout en œuvre pour multiplier les sources de génération de l’électricité, afin d’améliorer le taux d’accès et réduire significativement le prix du kilowatt/heure", a promis le chef du gouvernment.





D’ici à la fin de la Transition, le gouvernement s'engage à augmenter la production d’électricité à plus de 300 Mégawatts. Grâce à cet accroissement de la production, le mix énergétique sera la priorité du gouvernement.



Plus spécifiquement, le Gouvernement dotera les chefs-lieux de provinces de centrales solaires de 5 Mégawatts et de mini-réseaux électriques, afin de densifier le maillage de leur desserte actuelle et atteindre les foyers qui ne sont pas encore branchés.



Pour N’Djamena et ses environs, des centrales solaires et des centrales électriques à triple combustibles, capables de fonctionner au Gaz, au Fuel ou au Diesel, seront construites afin de couvrir les besoins en électricité de la ville. Ce qui fera porter la capacité installée à plus de 200 Mégawatts, pour appuyer notamment le développement des petites et moyennes industries.



"Nous avons prévu installer 10.000 lampadaires pour assurer un éclairage permanent des artères de la capitale", a conclu Saleh Kebzabo.