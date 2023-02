Tchad : la promotion de la paix et du vivre ensemble par la voie de l'art à Bologo

Une campagne de sensibilisation en faveur de la paix a été organisée à Bologo. La cérémonie, qui s'est tenue au sein du marché de Bologo, a été présidée par le sous-préfet de Bologo, Hamid Rozi. Cette campagne est l'initiative du cadre de dialogue en accord avec l'orchestre VOX TANDJILE. L'objectif est de promouvoir la paix et le vivre-ensemble par la voie de l'art.



Les autorités administratives, les leaders des communautés, les éleveurs et les jeunes ont participé à ce concert organisé en plein marché. Le représentant du chef de canton LeLe, le responsable de l'orchestre VOX TANDJILE et le responsable du cadre de dialogue de Kelo se sont relayés pour appeler la population de la sous-préfecture de Bologo à éviter les conflits en cultivant la paix et le vivre-ensemble. Ils ont martelé l'importance d'avoir l'amour du prochain et de savoir pardonner.



Le sous-préfet de Bologo, Hamid Rozi, a demandé dans son allocution à ses administrés de gérer leurs différends entre eux et de faire appel au comité de gestion des conflits en cas de dépassement.



Cette activité a été rendue possible grâce à l'appui du CSAPR et de l'APAD dans le cadre de leur projet de redynamisation des organisations du département de la Tandjile Ouest.