Tchad : la proposition de Mahamat Nour Ibedou pour sauver le dialogue

"Je propose que le CODNI prenne le temps de former une délégation qui va aller vers les politico-militaires qui n'ont pas signé l'accord. L'intervention du ministre de la Communication a attiré mon attention. Vous voulez la paix et vous laissez des gens dehors armés", a déclaré Mahamat Nour Ibedou. Il évoque également la nécessité de rapprocher les acteurs politiques et ceux de la société civile qui sont en marge des assises.



De l'avis de Mahamat Nour Ibedou, certaines conditions des politico-militaires sont réalisables, notamment la libération des prisonniers.



"Il faut qu'on parte avec quelques unes des conditions qu'ils ont exprimé. Par exemple, la libération des prisonniers. Si nous avons d'autres conditions remplies, on pourra ramener nos frères. C'est la crédibilité de notre dialogue qui est en jeu", a souligné Mahamat Nour Ibedou. Il sollicite une suspension des assises d'une journée pour constituer cette délégation.