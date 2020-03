Tchad : la province de Borkou célèbre la SENAFET

Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigui, lançant officiellement les activités de la SENAFET édition 2020, a expliqué que la thématique de cette année vise à renforcer la communication auprès des leaders religieux et traditionnels pour leur adhésion réelle à la promotion de l'égalité et de l'équité de genre.



Il a appelé à identifier les opportunités facilitant la compréhension et la maitrise des enjeux de la femme ; sensibiliser les hommes et les femmes sur les enjeux de la promotion de genre et renforcer les compétences des hommes et femmes en milieu rural en matière des normes nationales et internationales relatives à l'égalité de genre.