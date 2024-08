Tchad : la province de la Tandjilé reçoit une ambulance

La délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé a reçu une dotation en moyen roulant, un don du gouvernement tchadien. C’est le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, qui a réceptionné le don ce 9 août 2024 à Laï.



Ce don en moyen roulant, permettra aux responsables d’assurer une bonne supervision, et une meilleure prise en charge sanitaire de la population de la Tandjilé. Cela s’inscrit dans le cadre de la dotation du nouvel hôpital provincial de Laï, en moyen roulant, par l’entreprise qui a gagné le marché.



Pour le chef de mission, Mahamat Tidjani Ali, par ailleurs, chef de service passation des marchés, l’objectif de la remise de ces véhicules, à la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, est de contribuer à la réalisation de la politique nationale de santé.



Au nom de la population de la Tandjilé, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a adressé sa reconnaissance au gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, pour son appui, qui traduit sa volonté d'accompagner la province de la Tandjilé, dans sa politique de développement, et de modernisation du système de santé.



Le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, rassure la première autorité de la province, de la bonne gestion de ces véhicules.



Il faut signaler que ce sont 4 véhicules, qui ont été réceptionnés, pour le compte de la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé. Et une autre ambulance s’en suivra dans les jours à venir.