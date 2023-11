Tchad : la province du Batha s’attaque aux défis de la santé reproductive avec le PADS

Ce 18 novembre 2023, dans les locaux du gouvernorat de la province du Batha, le gouverneur, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a présidé une réunion organisée par l'antenne du Batha du Programme d'Appui aux Districts Sanitaires au Tchad (PADS). Cette session visait à sensibiliser sur l'utilisation des services de santé de reproduction pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans la province.



Le gouverneur a évoqué l'importance de cette initiative pour les leaders locaux et les a encouragés à promouvoir activement les services de santé auprès de leurs communautés. Il a souligné les défis à surmonter, tels que la faible utilisation des établissements de santé, le manque d'engagement communautaire et la participation insuffisante des leaders d'opinion.



Dr Foksia Elie, délégué provincial sanitaire du Batha, a quant à lui présenté la gravité de la situation sanitaire : une forte mortalité maternelle signalée dans la province, malgré la création de centres de santé et l'investissement gouvernemental continu. Il a attribué ce problème à l'insuffisance des hôpitaux par rapport à la population d'environ 800 000 habitants et à la non-utilisation des services sanitaires existants.



Dr Nadogo Daniel, conseiller technique du PADS, a remercié les participants pour leur engagement et a confirmé que la réunion a permis d'identifier les obstacles spécifiques à la santé reproductive, afin de trouver des solutions pour améliorer les soins des femmes et des sœurs de la province.