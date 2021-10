Tchad : la province du Kanem subit la mauvaise répartition de la pluviométrie

Au Kanem, la situation agricole est jugée inquiétante cette année face à la mauvaise pluviométrie. Le gouverneur de la province, le général Ousman Brahim Djouma, a fait une descente sur le terrain, le 11 octobre.



Pour la déléguée de l'agriculture, Rasseme Djimassem, "la situation est critique. La campagne de cette année est très mauvaise. La pluie est venue très en retard, les cultures n'ont pas atteint leur cycle". Elle exhorte le gouverneur à remonter le problème aux hautes autorités.



Face au gouverneur, les producteurs énumèrent les difficultés et demandent du secours : il n'y a pas d'eau et pas d'enclos. Après son constat, le gouverneur a demandé aux ONG de venir en aide le plus vite possible aux producteurs et d'agir à temps pour les sauver, tandis que les femmes ont été exhortées à bien travailler la terre.



"La pluviométrie n'est pas bonne", reconnait le gouverneur. Il demande au ministère en charge de l'agriculture d'entreposer une grande quantité de céréales dans l'entrepôt de l'Office national de la sécurité alimentaire (ONASA) pour subvenir aux besoins de la population du Kanem l'année prochaine.