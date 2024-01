Tchad : la province du Mandoul à l'honneur au Festival Dary

Ce 6 janvier 2024, au Palais des Arts et de la Culture, c'est au tour de la province du Mandoul de faire son entrée ce soir dans le cadre du Festival Dary. La soirée s'annonce riche et prometteuse, mettant en avant des talents venus de différents départements du Mandoul.



Madame Chanceyam, spécialiste de la transformation de produits locaux originaire du Mandoul, accompagnée de son assistante Yankimadje Bénédicte, nous fait découvrir les secrets du koumbere. Elle explique affectueusement que le beurre de karité, fait à base de citron et de carotte, hydrate la peau et lui donne un éclat lumineux.



Elle ajoute que ce produit soigne également les cicatrices et renforce l'élasticité de la peau. Elle présente aussi un savon de toilette fabriqué à partir d'huile de karité, d'huile d'arachide, de soude et de mousson, qui rend la peau souple et brillante.



Dans le domaine culinaire, Ndilmadji Laetitia présente quelques plats typiques de la province du Mandoul, notamment le "boude", un légume préparé avec du poisson mais sans arachides, une sauce gombo accompagnée de poisson frais, et la sauce "Tan-goul", communément appelée sauce longue.



Pour la danse de ce soir, ce sont les Mbaï de Moissala qui présenteront la danse de klage. Les danseurs promettent un spectacle remarquable, mettant en valeur la richesse de la culture tchadienne.