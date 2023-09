Tchad : la province du Ouaddaï atteint un taux d'enrôlement de 174,28 % au fichier électoral

Le ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Al-habbo, qui est également le rapporteur national de la CONOREC et le chef de mission dans les provinces de Sila, Wadi-Fira et Ouaddaï, effectue actuellement une visite à Abéché, rapporte la commune de la ville.



Il a été accueilli en bas de la passerelle par le gouverneur de la province et le maire de la ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam. Cette visite intervient le 15 septembre 2023 dans le cadre de la clôture de l'opération de révision du fichier électoral dans la région septentrionale, qui a débuté le 28 août dernier.



L'objectif principal de sa visite est de superviser cette opération. Il convient de noter que les résultats provisoires de la province s'élèvent à 174,28 %.