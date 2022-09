Tchad : la province du Salamat a un nouveau délégué de la police

À la suite de la publication du décret nº 3024 du 23 septembre 2022, Djimet Allamine Borno est nommé délégué provincial de la police du Salamat.



Organisée au bureau du secrétaire général de la province, la cérémonie d'installation a vu la participation des plusieurs personnalités publiques et quelques agents de police, venus pour la circonstance.



Le secrétaire général, Maab Mara a, lors de son discours, rappelé à l'intention du nouveau responsable de l'institution provinciale que le Salamat fait face à des défis sécuritaires, ce qui justifie le choix des plus hautes autorités sur sa personne.



Il l'a invité à se mettre immédiatement au travail et avec professionnalisme pour barrer la route aux bandits des grands chemins afin de mériter la confiance des plus hautes autorités.



Prenant officiellement service en tant que délégué provincial, Djimet Allamine Borno a remercié les plus hautes autorités à savoir, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno et le ministre de tutelle, d'avoir placé leur confiance en sa personne en le nommant à cette nouvelle responsabilité.