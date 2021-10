Tchad : la province du Salamat honore les enseignants

À l'exemple de leurs collègues du monde entier, les enseignants de la province du Salamat ont célébré officiellement la journée internationale des enseignants par une cérémonie organisée à la place de l'indépendance de la ville d'Am-Timan, en présence des personnalités publiques et de la population de la ville.



C'est à 9h10 que le gouverneur est arrivé à la tribune. Après "l'hymne des enseignants", une minute de silence a été observée en mémoire des enseignants disparus. Le président du comité d'organisation, Saleh Barh, a souligné que cette fête offre l'occasion aux enseignants de réfléchir au contexte socioéconomique dans lequel ils exercent leurs fonctions.



Le secrétaire général provincial du Syndicat des enseignants du Salamat, Al-Mahadi Al-Khalil, a rappelé que cette journée internationale des enseignants est née à la suite d'une très longue lutte. Elle a abouti à la signature d'une convention universelle qui a fixé le 5 octobre, une journée internationale des enseignants.



Il poursuit que cette journée est offerte aux enseignants pour pouvoir discerner les problèmes relatifs aux conditions du travail et discuter de la protection sociale des enseignants à travers le Tchad généralement, et particulièrement dans la province du Salamat.



Prononçant son discours de circonstance, le gouverneur de la province du Salamat notifie que "si le système éducatif a connu des avancées notoires, c'est bien grâce au président Idriss Déby Itno. Sur ses orientations, le système éducatif a connu des profondes réformes dont la loi n° 16 sur l'orientation du système scolaire au Tchad".



Abdoulaye Ibrahim Siam d'ajouter qu'en sus de ces réformes, le personnel enseignant occupe une place de choix dans la politique du gouvernement de transition qui s'est traduit par le paiement régulier et à terme échu des salaires, la levée du gèle des effets de titularisation, des avancements, de reclassement et le versement effectif des indemnités et primes de transport de 2016 et 2017.



La cérémonie commémorative de cette journée s'est achevée par un défilé. Les enseignants y ont massivement pris part.