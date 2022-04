Tchad : la province du Salamat rend un hommage au maréchal

Le Salamat commémore l'an 1 de la disparition tragique et brutale du maréchal Idriss Déby Itno tué le 20 avril 2021 lors des combats entre les éléments de l'armée nationale tchadienne et ceux du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT).



Au gouvernorat, les autorités provinciales civiles, militaires et représentants des organisations de la société civile sont de la partie pour honorer cette célébration.



Rendant hommage au maréchal, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a vanté ses mérites. Selon lui, le maréchal est un homme qui descendait lui-même sur le champ de bataille lorsque les institutions de la République et l'intégrité du territoire étaient menacées, pour diriger le combat et haranguer le moral des troupes.



Après cette rencontre, le gouverneur a mis le cap sur la grande mosquée où le Conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Salamat, a initié une séance de prière. Des versets coraniques ont été récités et des invocations faites. Le tout, pour la mémoire du défunt maréchal.



Le Conseil provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) a quant à lui organisé ce 19 avril, une cérémonie de levée de deuil du défunt maréchal Idriss Déby Itno. C'était au CLAC d'Am-Timan en présence des militantes et militants du MPS.



C'est par une conférence-débat animée par un panel composé de : Brahim Al-hissein Ahmat, Ahmat Hassane Bremé et Saleh Bahr sous le thème : "la vie du maréchal : bilan et réalisations" que le Conseil provincial du MPS a officiellement levé le deuil de la disparition du maréchal Idriss Déby Itno.



Lors de son intervention, le secrétaire général provincial du MPS du Salamat, Souleymane Issakha Abdoulaye, a exhorté les militantes et militants à participer activement au débat.



Au cours de leurs exposés, les panelistes ont tour à tour présenté la vie du maréchal de sa naissance le 18 juin 1952 à Bardaba, sa formation scolaire et professionnelle, sans oublier son parcours militaire où il y a passé 47 années de sa vie de 69 ans. Ils ont fait savoir que Idriss Déby Itno est le libérateur du peuple.