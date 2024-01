Tchad : la province du Salamat se mobilise pour l’organisation de la SENAFET édition 2024

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce mercredi 17 janvier 2024, une rencontre relative aux préparatifs de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), édition 2024, prévue dans ladite province.



En prélude à la SENAFET qui s'organise dans la province du Salamat, les autorités provinciales mettent les bouchées doubles pour accélérer les préparatifs de l'organisation de cet événement national.



A travers cette séance qui a regroupé les autorités administratives, civiles et militaires, les leaders traditionnels, ainsi que les représentantes des organisations féminines locales, le gouverneur du Salamat veut apporter un appui multiforme à la réussite de l'événement.



Au cours de cette rencontre, la lecture de l'arrêté mettant en place le Comité provincial chargé de l'organisation de la SENAFET, édition 2024, est faite par le délégué intérimaire, Ahmat Mahamat Zakaria.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam exhorte les femmes à se mettre davantage au travail, pour réussir l'organisation de cette édition qui nécessite impérativement l'implication de tous. Il souligne que les femmes qui représentent la majorité de la main d’œuvre de la population active au Tchad, sont l'élément clé du développement de la province.



Les interventions des participantes et des participants, ont permis à l'autorité provinciale d’identifier et d’évaluer les besoins essentiels pouvant contribuer à une meilleure organisation de l’édition de cette année de la SENAFET, dans la province du Salamat.