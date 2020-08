Tchad : la qualité des structures politiques et institutionnelles évaluée par la Banque mondiale

La Banque mondiale a publié jeudi son rapport sur l'évaluation des politiques et des institutions en Afrique. En 2019, la note globale attribuée au Tchad est de 2,8, au bas du classement, derrière le Libéria et le Burundi. Cette note est inférieure à la moyenne.



Le Tchad a toutefois fait de légers progrès. L’augmentation de sa note globale démontre des progrès dans la qualité de la gestion économique et la lutte contre l’exclusion sociale, indique le rapport consulté par Alwihda Info.



"Le budget ne reflète pas suffisamment les priorités politiques"



En matière de gestion économique et politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, le Tchad a été le plus performant avec la note de 3, légèrement en dessous de la moyenne. En revanche, en matière de gestion et institutions du secteur public, le Tchad a été le moins performant.



Selon le rapport, dans les pays qui ont vu leur note diminuer, les réformes de la gestion financière se sont ralenties. Au Tchad, le budget ne reflète pas suffisamment les priorités politiques et les estimations prévisionnelles des agrégats budgétaires n’ont pas été utilisées dans la préparation du budget, qui se limite à des classifications administratives et économiques. Du fait de ces lacunes, les dépenses extrabudgétaires non déclarées constituent une part importante des dépenses totales.



Développer pleinement le capital humain



Le potentiel de gains d’une personne s’élève à seulement 29 % de ce qu’il pourrait être si le Tchad était capable de développer pleinement son capital humain. Cet indice de productivité prend en compte la survie des enfants, la scolarisation, la qualité de l’apprentissage, la croissance saine et la survie des adultes, tous susceptibles d’être affectés par l’épidémie de COVID-19.



Avant la crise de COVID-19, l'indice du capital humain était déjà le plus faible au Tchad, considéré comme un pays fragile et touché par des conflits.



S'agissant des notes de politique et de gestion de la dette, elles sont restées très basses ; le Tchad reste très exposé au risque de surendettement.



En matière de politiques et institutions axées sur la durabilité écologique, la note du Tchad passe à 3,0 grâce aux améliorations apportées dans les domaines de la pollution de l’eau et des ressources commerciales non renouvelables.



Établi sur une période allant de janvier à décembre, ce rapport jauge la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales, et leur capacité à soutenir une croissance durable et à réduire la pauvreté. Les pays sont notés sur une échelle de 1 (note la plus faible) à 6 (note la plus élevée) pour 16 indicateurs regroupés dans quatre catégories : gestion économique ; politiques structurelles ; politiques d’inclusion sociale et d’équité ; gestion et institutions du secteur public.