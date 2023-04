Tchad : la qualité du traitement de l'information liée à la dignité humaine au centre d’une formation

L'association Libre Afrique Tchad, qui œuvre pour la défense des libertés publiques, économiques et sociales, a organisé un atelier de formation des journalistes, blogueurs et leaders d'organisations de la société civile sur la qualité du traitement de l'information liée à la dignité humaine. Cet atelier, placé sous le thème "Qualité du traitement de l'information en lien avec la dignité humaine", s'est tenu le mercredi 05 avril à la Maison des Médias et a duré une journée.



Le vice-président de l'Association Libre Afrique Tchad, Jesoué Nekoura Koumnobeye, a indiqué que l'objectif principal de cette formation était d'outiller et de renforcer la capacité des professionnels des médias, des blogueurs et d'autres acteurs à produire des contenus d'informations fiables, crédibles et responsables liés à la dignité humaine. Il a souligné que cet atelier était inspiré des événements récents qui ont marqué la vie politique, économique et sociale du Tchad, caractérisée par des répressions de manifestations pacifiques, des restrictions des libertés fondamentales, des recrudescences de la haine et des violences communautaires, qui ont même été amplifiées sur les réseaux sociaux, entraînant des morts et de nombreux blessés. Le vice-président de l'association a rappelé que les journalistes étaient les maillons de la démocratie et qu'une presse plus responsable était garante d'une gouvernance plus saine et d'une société plus juste, où les droits de chaque citoyen sont préservés. Jesoué Nekoura Koumnobeye a également précisé que cette formation avait pour but de renforcer les capacités des participants, mais aussi de leur rappeler la responsabilité des journalistes et des leaders des organisations. Il a également souligné que les journalistes, les blogueurs et les professionnels des médias étaient des contributeurs et des partenaires pour le développement du Tchad.



Lors de cet atelier, le conférencier Dr Ali Mbodou Mahamat, expert sur les sujets liés au thème de formation, a échangé avec les participants sur les mots qui minent la dignité humaine, tels que la justice, l'inégalité ou l'exclusion sociale, l'accaparement des ressources nationales et l'impunité.