Tchad : la quatrième phase du ProQEB lancée

Par Ngakoutou Le Sage - 23 Mars 2023



L'hôtel Radisson Blu a servi de cadre ce 22 mars 2023, à la cérémonie marquant le lancement officiel de la quatrième phase du Programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad.



A cette occasion, plusieurs invités de marque ont fait le déplacement, notamment le secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seid Farah. Cette phase a démarré grâce au financement de la direction de la Coopération et du Développement (DDC), et prendra en compte la période de janvier 2023 à décembre 2025.



Elle est mise en œuvre par l'ONG Enfants du monde. Les provinces du Batha, du Mandoul, du Moyen Chari et du Wadi-Fira restent toujours les zones ciblées par cette nouvelle phase du Programme.



Dans son intervention, le directeur de l'ONG Enfants du monde, Boubacar Bocoum a indiqué que le ProQEB 4 prend appui sur le bilan de la phase précédente, les résultats de l'évaluation à mi-parcours et de l'évaluation externe, les résultats du processus de capitalisation et les résultats des ateliers prospectifs, provinciaux et national, réalisés en mai 2022.



Pendant cette nouvelle phase, un accent particulier sera mis sur une meilleure appropriation du matériel innovant et plurilingue par l'ensemble des enseignants des quatre provinces, à travers son utilisation adéquate, facilitée et confirmée par un suivi soutenu grâce aux outils digitalisés.



« Le dialogue politique sectoriel et la communication seront intensifiés au niveau national et provincial, pour diffuser les résultats du ProQEB et alimenter la validation des innovations et leur passage à plus grande échelle en vue de favoriser l'institutionnalisation et la pérennisation des innovations pédagogiques », assure Boubacar Bocoum.



Le représentant du directeur de la Coopération suisse au Tchad, Kladoum Moyenan a affirmé que les différentes analyses du secteur éducatif tchadien reflètent encore une image critique. Cette situation reste préoccupante, au regard des objectifs de développement du pays. Selon lui, les rapports du Programme d'analyse du système éducatif (PASEC) montrent que le pourcentage des élèves qui n'atteignent pas le seuil suffisant en expression écrite et orale en fin de scolarité primaire, est passé de 62,8% à 77,8% entre 2014 et 2019.



« A titre illustratif, nous avons à ce jour un faible taux d'achèvement de cycle de l'enseignement primaire qui est dans l'ordre de 47,7% », explique Kladoum Moyenan. C'est dans cette optique que le Programme pour la promotion de la qualité de l'éducation de base (ProQEB), vient en appui au gouvernement tchadien en centrant son effort sur les défis identifiés, notamment l'amélioration de l'offre éducative et la qualité de pertinence des enseignements et apprentissages, la gouvernance et la gestion du système éducatif.



Mobilisation des acteurs nationaux

Lançant officiellement la cérémonie, le porte-parole du ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seid Farah, a affirmé que cette nouvelle phase constitue un espoir pour les communautés des zones d'intervention du ProQEB et aussi la preuve de l'engagement de la Coopération suisse et son partenaire Enfants du monde, en vue de consolider les acquis existants et contribuer au renforcement de la qualité de l'éducation.



Le mobile de ce lancement est de mobiliser les acteurs nationaux et locaux autour des objectifs stratégiques du Programme afin de clarifier les rôles et responsabilités pour une mise en œuvre optimale de ladite phase.



Mahamat Seid Farah n'a pas manqué de souligner que la quatrième phase dont il est question, procédera résolument au renforcement du processus d'institutionnalisation qui vise un passage à l'échelle, par la généralisation des outils et stratégies et une innovation pédagogique ayant prouvé leur pertinence et efficacité.



Il appelle les services centraux et les différents services déconcentrés de l'éducation à jouer pleinement leur rôle et responsabilité, dans l'accomplissement de la nouvelle phase, tout en veillant aux objectifs d'institutionnalisation.





