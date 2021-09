Tchad : la question de l'eau demeure préoccupante au Kanem

Certains consommateurs que nous avons rencontré affirment ne pas être satisfaits de la distribution d'eau par la Société tchadienne d'eau (STE) de Mao. "Il y a de cela plus de 3 mois que je n'ai pas consommé l'eau de la STE car je vis grâce à l'eau du forage", affirme un habitant.



Un autre habitant du quartier Malmalari de Mao nous explique que pour remplir quelques bidons d'eau, il faut se lever entre 1h et 3h du matin.



Le chef central de la STE de Mao, Alongar Obed, affirme que tout ce que les consommateurs disent n'est pas vrai. "Il y a une croissance démographique de la ville de Mao depuis 1972 à nos jours et donc la ville a grandi", d'après Alongar Obed. Selon lui, la demande est supérieure à l'offre et surtout le problème de gasoil empêche la STE de Mao de fonctionner normalement. Il suggère de construire des forages afin de pallier à cette situation car l'eau c'est la vie, dit-on.



Une pose de pierre d'un autre château d'eau au sud de la ville, d'une capacité de 1000 m3, a été faite par la ministre sortante de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, le 23 mars dernier. Le projet n'a pas débuté jusqu'à présent.