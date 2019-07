Tchad : la raffinerie rassure après la grève d'une partie du personnel

La société de raffinage de N'Djamena (SRN) a rassuré jeudi les marqueteurs que la grève d’une partie de son personnel, n’entrave en rien, le bon fonctionnement des activités de production de la raffinerie, selon un communiqué.



La SRN dément "le communiqué de presse du Syndicat national du secteur pétrolier du Tchad (PETROSYNAT) du 17 juillet 2019 prêtant des propos mensongers et attentatoires à sa directrice générale adjointe, suite à la grève lancée par la cellule syndicale du SRN."



"S’il est vrai que par solidarité syndicale, le PETROSYNAT a le devoir de soutenir ses membres en difficulté, il a, cependant, la responsabilité et l’obligation, de mener sa lutte dans l’objectivité et la transparence, pour ne pas mettre à mal, les intérêts des travailleurs et travailleuses qu’il prétend défendre, mécaniquement", estime la raffinerie.



La direction générale de la SRN se dit favorable au dialogue que propose le syndicat afin de résoudre le problème du personnel national. Toutefois, elle précise que "sans la franchise et la sérénité" de la cellule syndicale, "aucun pourparler n’est envisageable pour les réclamations du personnel exprimées dans le préavis de grève."