Tchad : la rareté du gaz butane à Moundou provoque une agitation

Le gaz butane devient de plus en plus rare à Moundou. Certaines personnes sont obligées de se promener avec leur bouteille de gaz guettant ainsi les dépôts de la ville. Dès qu'un dépôt est approvisionné, les clients le prennent d'assaut et en quelques minutes tout est fini.



Hier, vendredi 7 février en début d'après midi, un véhicule transportant du gaz butane en provenance de N'Djamena a créé un désordre dans la ville. En effet, de nombreuses personnes ayant constaté la présence du véhicule en question sont allés chercher leurs bouteilles de gaz. Chacun transportait deux à trois bouteilles.



Les citoyens ont commencé à suivre le véhicule pour le suivre jusqu'à son arrêt. Le chauffeur du véhicule s'est amusé à faire le tour de la ville sans s'arrêter. Peu à peu, la foule devenait de plus en plus nombreuse et le chauffeur lui continuait à faire le tour de la ville. Cela a créé un désordre total dans la ville.



Les éléments du commissariat central de police de la ville ont été obligés d'interpeller le chauffeur pour trouble à l'ordre public. Son véhicule a été conduit au commissariat.



Certains citoyens se sont insurgés contre le Gouvernement qui encourage l'utilisation du gaz mais n'arrive pas à couvrir la demande. Un autre usager dit ne pas comprendre pourquoi même avec son argent il faut se faire malheureux pour acheter.