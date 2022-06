Tchad : « la recrudescence des conflits est favorisée par la faiblesse judiciaire » (Dr Ahmat Yacoub Dabio)

Le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l’extrémisme violent (CEDPE), Dr Ahmat Yacoub Dabio, expert en gestion des conflits, estime que la recrudescence de la violence en milieu communautaire prend des proportions inquiétantes ces derniers temps, tant en zone urbaine, périurbaine que rurale.



Pour lui, en dehors du conflit qui oppose les agriculteurs-éleveurs, l’apologie de la violence entretenue et alimentée par les réseaux et médias sociaux, produit des résultats néfastes, source de destruction de tissu social et affectant ainsi la paix et la stabilité.



Dr Ahmat Yacoub estime qu’avec la récente « boucherie de Kouri Bougoudi », la ligne rouge a été déjà franchie, car le Tchad n’a jamais vécu une telle atrocité où un être humain est tué et en même temps brûlé.



Le président du CEDPE soutient que cette recrudescence est favorisée par la faiblesse judiciaire, le laxisme des autorités administratives, sécuritaires et les difficultés dans la gestion des conflits qui conduisent habituellement les gens à récidiver.