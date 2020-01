Tchad : la recrudescence des vols de voitures et motos inquiète à Ati

A Ati, chef-lieu de la province du Batha, il est constaté ces derniers temps une recrudescence du vol de voitures et motos. Ces vols de nuit sont opérés par des individus inconnus.



"Prévenir vaut mieux que guérir". C'est l'objectif d'une grande rencontre d'échange et d'information qui a eu lieu jeudi, à l'intention des chefs de carré, commerçants, femmes, jeunes et leaders d'opinion sur la question de l'insécurité et la mise en application de quelques mesures administratives.



La rencontre organisée par le maire de la commune d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah, a abouti sur des propositions visant à réduire certaines pratiques néfastes qui inquiètent la population de la ville d'Ati. Par exemple, il a été recommandé la mise sur pied d'un comité de vigilance et de veille.