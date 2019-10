Tchad : la réforme de l'ONASA avance, "après une période de silence et de défaillance"

La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Mme. Madjidian Padja Ruth a présidé ce vendredi 11 septembre 2019, l'ouverture de la session extraordinaire du comité paritaire des suivis de l'Office national de la sécurité alimentaire (ONASA), dans le cadre de l'examen et de l'adoption des documents relatifs à la réforme et à la restructuration de l'institution.



"Après une période de silence et de défaillance dans ses services, l'ONASA doit être de nouveau dynamisée pour remplir sa mission. C'est pourquoi, l'ONASA a créé un comité paritaire de suivi de cette institution. Ce Comité est investi des pouvoirs d'orientation et de suivi des actes et opérations relatives à l'ONASA", a indiqué la ministre.



"La tenue de cette session extraordinaire du comité paritaire des suivis est une nécessité dans ce contexte difficile. La crise financière et économique que traverse notre pays, factorise négativement sur les activités de l'ONASA", selon la ministre.



D'après elle, le projet d'ordre du jour de la session porte sur l'adoption du compte rendu de la session extraordinaire du 5 février 2019, et sur l'examen et l'adoption du projet de décret de la réforme organisationnelle et structurelle de l'ONASA.