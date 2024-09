Tchad : la rentrée administrative est effective à Kelo

Un tour dans quelques établissements de la place, le 16 septembre 2024, a permis de constater l’effectivité de la rentrée administrative.



En effet, dans plusieurs établissements sillonnés à Kelo, les bureaux sont ouverts, les listes des élèves admis et de ceux qui reprennent sont en train d'être affichées.



Quelques enseignants, chargés de cours, sont aussi présents. Les cours de certains établissements sont pleins d'eau et d'herbes. Selon le proviseur du lycée numéro 1, Mahamat Zougoul, les inscriptions et réinscriptions n'ont pas encore commencé.



Mais l'on se pose la question de savoir que si la rentrée scolaire est prévue pour le 1er octobre, que feront ceux des établissements inondés ou ceux qui fréquentent sous les hangars ?