Tchad : la rentrée des classes aura lieu le 1er octobre 2020

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a signé mardi un arrêté fixant le calendrier scolaire au titre de l’année scolaire 2020-2021.



La rentrée des classes aura lieu le 1er octobre 2020. Les élèves de classes intermédiaires feront un mois de cours de rattrapage pour le compte de l’année 2019-2020, avant d’entamer le programme de l’année scolaire 2020-2021.



Tous les élèves doivent être promus en classe supérieure suivant leur niveau respectif, précise le département ministériel.



Le ministère "exige formellement aux chefs d’établissement scolaire et aux enseignants d’organiser des cours de soutien, pour des élèves ayant des difficultés, en dehors des heures régulières pour combler leurs lacunes."



La reprise des cours sera précédée, le 15 septembre, par la rentrée administrative. Le congé de fin de premier trimestre est programmé entre le 23 décembre 2020 au 04 janvier 2021, tandis que ecelui du deuxième trimestre est prévu du 31 mars au 6 avril 2021.



Les grandes vacances auront lieu à partir du 18 juin 2021.



Selon le ministère de l'Éducation nationale, "ce nouveau calendrier modifie celui ayant conduit à la reprise partielle des cours dans les classes d’examen et l’organisation des différents d’examens et concours."